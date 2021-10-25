Франция требует от Израиля объяснений

Франция потребовала от израильского правительства объяснений по поводу внесения шести палестинских правозащитных организаций в список террористических. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел страны, передает mignews.com.

По его словам, Париж выражает "озабоченность" действиями израильского правительства.

"Франция подтверждает свою приверженность жизненно важной роли, которую гражданское общество играет в демократической жизни. Мы запрашиваем разъяснения у израильских властей", – сказано в заявлении.

Отметим, что ранее МИД Израиля сделал заявление, что палестинская группировка "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП) руководит организационным аппаратом и структурами боевиков, включая сеть гражданских институтов, цель которых – принимать пожертвования из-за границы и финансировать жизненно важные потребности террористов.