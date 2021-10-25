Ученые выяснили, может ли коронавирус поражать глаза

Биологи и вирусологи из Института молекулярной биомедицины Общества Макса Планка и Вестфальского университета имени Вильгельмав в Германии решили проверить, может ли коронавирус поражать глаза, а затем размножаться на их поверхности, об этом пишет журнал bioRxiv.org.

Во время исследования ученые использовали трехмерные культуры тканей из стволовых клеток человека. Их подвергли действию вируса. Рибонуклеиновую кислоту вируса обнаружили с помощью анализа ПЦР.

Примечательно, что зараженные клетки локализуются во внутренней, светочувствительной части у более молодых органоидов сетчатки, а наружную, пигментную часть поражают в зрелых.

Другими словами, исследование немецких ученых показало, что коронавирус может проникать в сетчатку глаза и размножаться как на ее поверхности, так и внутри нее.