ВМС США и Бахрейна впервые провели учения в Персидском заливе

Военно-морские силы США и Бахрейна впервые проводят совместные учения по интеграции беспилотных кораблей в морские операции, сообщает mignews со ссылкой на AFP.

По данным, в прошлом месяце пятый флот США, базирующийся в Бахрейне, объявил, что запустил новую оперативную группу в Персидском заливе для быстрого внедрения дронов и искусственного интеллекта в операции.

Объявление Центрального командования ВМС США (NAVCENT) было сделано на фоне напряженности между Ираном и Израилем. В августе Тегеран отверг обвинения Запада в том, что его беспилотники использовались в атаке на танкер у побережья ОАЭ.

По словам представителя ВМС США Тима Хокинса, нынешние учения с Бахрейном под названием "Новый горизонт" являются частью усилий, направленных на повышение осведомленности, усиление сдерживания и налаживание партнерских отношений.