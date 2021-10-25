Турецкий спецназ продолжает зачистку своих границ от террористов ВИДЕО

Бойцами турецкого спецназа уничтожены еще пять боевиков террористической организации ПКК, передает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

"Эффективно и решительно продолжается очистка севера Ирака от террористов. Еще пятеро террористов ПКК уничтожены турецкими военными в районе Зап", – говорится в сообщении оборонного ведомства.