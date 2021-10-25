Турецкий спецназ продолжает зачистку своих границ от террористов ВИДЕО
Бойцами турецкого спецназа уничтожены еще пять боевиков террористической организации ПКК, передает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.
"Эффективно и решительно продолжается очистка севера Ирака от террористов. Еще пятеро террористов ПКК уничтожены турецкими военными в районе Зап", – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 26, 2021
Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/Vcla13mCcO