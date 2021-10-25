Суд в Турции освободил семерых россиян, задержанных за поджог леса

Суд в турецкой Анталье освободил семерых российских граждан, арестованных по подозрению в неумышленном поджоге леса. Об этом сообщает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, чьи слова приводит ТАСС.

"Суд в Анталье удовлетворил жалобу адвокатов семерых россиян и избрал им меру пресечения, не связанную с заключением под стражу", – сказал правозащитник.

Группа российских туристов, совершала поход по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях Антальи. Они были задержаны по подозрению в поджоге леса в районе Чагларджа. Туристы утверждают, что они пытались самостоятельно тушить пламя и вызвали экстренные службы. По дороге их задержали местные жители и вызвали жандармов. Среди задержанных – шестеро мужчин и женщина.