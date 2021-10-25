Патриарх всея Руси раскритиковал коммунизм и «капиталистическое евангелие»

Созидание гармоничного мира невозможно без понимания того, что любую деятельность, в том числе экономическую, нужно строить на прочной нравственной основе. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл (настоящее имя – Владимир Гундяев) рассказал в интервью французской редакции журнала Forbes. Выдержки из него опубликованы на сайте партриархии.

Глава РПЦ напомнил, что коммунизм привел к тому, что за веру были казнены сотни тысяч верующих, а также раскритиковал «капиталистическое евангелие». «Уже сейчас мы видим, что христиане западных стран в своем следовании евангельским идеалам умеренности в материальных благах и жертвенному служению ближним все менее вписываются в идеальную картину мира потребления», – подчеркнул патриарх Кирилл.