Лидер «Джебхат ан-Нусра» начал свою борьбу против мятежных боевиков из Азербайджана еще несколько месяцев назад, арестовав и ликвидировав отдельных ее членов. Но добраться до их укреплённых пунктов в Джебель-аль-Туркмене (сельская местность в Латакии –ред.) он так и не смог.

У главаря действующей в Сирии террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» Абу Мухаммада Джулани появились серьезные проблемы. На протяжении нескольких месяцев один из самых одиозных террорист ов Сирии ведет безуспешную борьбу с группировкой «Джундулла», преимущественно состоящей из азербайджанцев.

Как пишет арабское издание «Аль-Маядин», «Джундулла» – одна из самых кровавых джихадистских организаций, все еще действующих на территории Сирии. Ее члены сначала должны пройти шестимесячный курс, прежде чем их допустят в боевые лагеря. В группировке действует строжайшая дисциплина, которую в свое время установил ее лидер-азербайджанец Абу Фатима аль-Турки.

Аль-Турки был убит три года назад в результате авиаударов коалиции на севере от Идлиба. После этого власть в группировке перешла к Абу Ханифу аль-Азери. Практически весь политический, религиозный и военный совет группировки состоит из граждан Азербайджана, за исключением заведующего шариатским судом (выходец из Алжира –ред.).

Боевики «Джундуллы» оказались на территории Сирии после их кровавого конфликта с бывшим лидером ИГИЛ Абу Бакром Аль-Багдади (убит в 2019 году-ред.).

Теперь выходцы из Азербайджана стали головной болью для лидера «Джебхат ан-Нусра» Абу Мухаммада Джулани. Лидер сирийских джихадистов изначально пытался вести переговоры с лидерами «Джундуллы», уговаривая их покинуть туркменскую гору и сдаться. Но азербайджанские боевики отказались сложить оружие и расстреляли делегацию, которую к ним направил Джулани.