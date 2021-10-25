Конфликт США с Китаем набирает обороты

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал государства ООН поддержать полноценное участие Тайваня в деятельности организации. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник на сайте Госдепартамента, сообщает ТАСС.

"Мы призываем все государства - члены ООН присоединиться к нам в поддержке активного и значимого участия Тайваня во всей системе Организации Объединенных Наций и международном сообществе", - говорится в заявлении. По мнению Блинкена, "исключение Тайваня подрывает важную работу ООН и связанных с ней органов".