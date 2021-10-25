26 октября в районе села Гранитное Волновахского района Донецкой области украинская армия использовала турецкие ударные БПЛА «Байрактар» по артиллерийским позициям противника.

Позиции 93-й бригады ВСУ подверглись обстрелу батареей российских 122-миллиметровых гаубиц Д-30, использование которых запрещено соглашениями об отводе тяжелых вооружений от линии фронта. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, в селе Гранитное было разрушено шесть домов.

Для подавления огня гаубичной батареи в район ее действия был направлен боевой беспилотник, уничтоживший одну гаубицу с расстояния 15 километров. Развернутые средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, которыми командуют российские специалисты, не смогли не только сбить «Байрактар», но и обнаружить его. После поражения одного из расчетов батарея больше стрельбу не возобновляла.