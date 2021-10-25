Вооруженные силы Украины впервые применили «Байрактар» haqqin.az из Киева
26 октября в районе села Гранитное Волновахского района Донецкой области украинская армия использовала турецкие ударные БПЛА «Байрактар» по артиллерийским позициям противника.
Позиции 93-й бригады ВСУ подверглись обстрелу батареей российских 122-миллиметровых гаубиц Д-30, использование которых запрещено соглашениями об отводе тяжелых вооружений от линии фронта. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, в селе Гранитное было разрушено шесть домов.
Для подавления огня гаубичной батареи в район ее действия был направлен боевой беспилотник, уничтоживший одну гаубицу с расстояния 15 километров. Развернутые средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, которыми командуют российские специалисты, не смогли не только сбить «Байрактар», но и обнаружить его. После поражения одного из расчетов батарея больше стрельбу не возобновляла.
По данным украинских СМИ, приказ на применение турецких дронов дал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный.
О том, что ударные средневысотные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 будут переданы Украине Турцией, стало известно еще в мае. Причем речь шла не только о дронах с вооружением, но обо всей системе обслуживания. В Министерстве обороны Украины тогда заявили, что аппараты будут использоваться только для выполнения важных задач. Видимо, под Гранитным была выполнена именно такая задача.
Известно также, что министр обороны Украины Андрей Таран на встрече с генеральным директором турецкой компании Baykar Makina Халуком Байрактаром обсуждал размещение в Украине производства «Байрактаров». Эта тема поднималась и на встрече президентов Эрдогана и Зеленского.