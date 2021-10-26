Васильев извинился за убийство азербайджанского студента

Согласно информации, подсудимый озвучил лаконичное последнее слово, в котором извинился перед матерью убитого и заявил о готовности выплатить компенсацию по гражданскому иску.

В Волгоградском областном суде завершились прения сторон по делу Виталия Васильева, обвиняемого в зверском убийстве 17-летнего азербайджанского студента Тимура Гаврилова, пишут российские СМИ.

«Ваша честь, я хочу еще раз выразить извинения перед потерпевшей стороной, и также я хочу сказать, что готов оплачивать иск, если у меня будет такая возможность», – сказал Васильев.

Суд огласит приговор Васильеву 27 октября. Напомним, государственный обвинитель Владимир Мосин, назвавший преступление «чудовищным», потребовал приговорить обвиняемого к 20 годам колонии строгого режима. Мать убитого Ирина Гаврилова и ее представитель настаивают на пожизненном заключении Васильева.