Алиев с Эрдоганом посетили и фотовыставку Байрактара в Зангилане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев во вторник посетили выставку фотографий агентства “Анадолу” в Зангиланском районе Азербайджана, освобожденном в прошлом году от армянской оккупации.

Как сообщает «Анадолу», председатель и гендиректор АА Сердар Карагёз рассказал двум президентам о фотографиях, представленных на выставке.

Эрдоган и Алиев также ознакомились с фотографией Оздемира Байрактара, основателя Baykar, одной из ведущих оборонных компаний Турции, который скончался в прошлом месяце в возрасте 72 лет.

“С уважением чтим память Оздемира Байрактара, награжденного орденом “Карабах” за его вклад в Карабахскую Победу”, - говорится в надписи под портретом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник посетил Азербайджан с однодневным визитом. В рамках визита президент Турции принял участие в церемонии открытия международного аэропорта в освобожденном от армянской оккупации городе Физули.