Алиев с Эрдоганом посетили и фотовыставку Байрактара в Зангилане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев во вторник посетили выставку фотографий агентства “Анадолу” в Зангиланском районе Азербайджана, освобожденном в прошлом году от армянской оккупации.

Как сообщает «Анадолу», председатель и гендиректор АА Сердар Карагёз рассказал двум президентам о фотографиях, представленных на выставке.