Алиев с Эрдоганом посетили и фотовыставку Байрактара в Зангилане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев во вторник посетили выставку фотографий агентства “Анадолу” в Зангиланском районе Азербайджана, освобожденном в прошлом году от армянской оккупации.
Как сообщает «Анадолу», председатель и гендиректор АА Сердар Карагёз рассказал двум президентам о фотографиях, представленных на выставке.
Эрдоган и Алиев также ознакомились с фотографией Оздемира Байрактара, основателя Baykar, одной из ведущих оборонных компаний Турции, который скончался в прошлом месяце в возрасте 72 лет.
“С уважением чтим память Оздемира Байрактара, награжденного орденом “Карабах” за его вклад в Карабахскую Победу”, - говорится в надписи под портретом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник посетил Азербайджан с однодневным визитом. В рамках визита президент Турции принял участие в церемонии открытия международного аэропорта в освобожденном от армянской оккупации городе Физули.