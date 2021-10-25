В Китае начал распространяться новый штамм птичьего гриппа

В Китае растет заболеваемость новым штаммом птичьего гриппа, сообщает Reuters.

В этом году был зафиксирован 21 случай заражения людей подтипом птичьего гриппа H5N6, тогда как в 2020 году таких случаев было всего пять. Уже известно о шести летальных исходах, многие пациенты находятся в критическом состоянии.

"Рост числа случаев заболевания людей в Китае в этом году вызывает озабоченность. Это вирус, который вызывает высокую смертность", - сказал Тийс Куикен, профессор сравнительной патологии в Медцентре Университета Эразмус в Роттердаме.