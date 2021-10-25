Для чего Азербайджан готовит войска «горные коммандосы»? haqqin.az комментирует бывший военный атташе Турции в Азербайджане
В результате освобождения территорий, десятилетиями находившихся под армянской оккупацией, Азербайджан вернул себе полный контроль над 280-километровой линией границы, пролегающей в горах.
На кафедре геодезии и картографии БГУ haqqin.az рассказали, что граница эта тянется от берега реки Араз до Муровдагского горного хребта, а высота гор колеблется здесь в пределах от 1.000 до 3.500 метров над уровнем моря.
Учитывая, что по ту сторону границы находятся территории Ирана и Армении, вопрос защиты южных рубежей Азербайджана имеет первостепенную важность. Особенно, если учесть, что речь идет о защите наших рубежей в экстремальных условиях высокогорной зоны со сложным рельефом местности, частыми снежными лавинами и температурой воздуха, опускающейся вплоть до минус 20 градусов.
Тем не менее, судя по сообщениям СМИ о том, что в турецком городе Испарта прошла торжественная церемония первого выпуска группы азербайджанских военнослужащих, успешно завершивших курс «Горных коммандос», в Генштабе армии Азербайджана все это учитывали заранее.
«Первый выпуск горных коммандос – это шаг к еще большему усилению военной мощи Азербайджана, - сказал корреспонденту Нaqqin.az бывший военный атташе Турции в Азербайджане, бригадный генерал Юджел Каравуз. – Эти подразделения обучены выполнять особо сложные задания в экстремальных условиях местности, в любое время суток и при любой погоде. В процессе их подготовки оттачиваются приемы глубокой разведки и тайного проникновения в тыл врага с последующим уничтожением стратегических целей...»
По словам Юджела Каравуза, в современной армии максимальную эффективность наземных войск обеспечивает сочетание подразделений мотопехоты, спецназа и коммандос, выполняющих специфические задачи. Что, кстати, четко продемонстрировал боевые действия армии Азербайджана во второй Карабахской войне, проявившие новые оперативно-тактические идеи и схемы.
«После того, как от оккупации были освобождены значительные территории, - подчеркнул Каравуз, - Азербайджан с учетом угроз, исходящих от некоторых стран региона, продолжает укреплять боеспособность своей армии. До Карабахской войны у вашей страны было достаточно пехоты и спецназа, но не хватало подразделений горных коммандос, которых готовят в нескольких военных училищах Турции. Почему они так важны? Дело в том, что миссия отрядов специального назначения отличаются от целей коммандос. Спецназ, оснащенный приборами ночного видения, навыками выживания и специальным оружием, выполняет задачи по проникновению в тыл врага с воздуха, моря и суши, а также ведет боевые действия в обычных условиях. Блестящий пример оперативных действий азербайджанского спецназа - это взятие Гадрута и Шуши. Но изменившиеся в послевоенный период геополитические ситуации, а также появление новых государственных границ, потребовали от Азербайджана не сбавлять темпы и продолжать модернизацию армии, переоснащая её современным оружием и военной техникой, а также качественно повышая уровень подразделений. Именно так возникла идея создать несколько подразделений горных коммандос…».
Подчеркивая высочайший уровень турецко-азербайджанских отношений, Каравуз заявил, что его страна была рада поделиться опытом формирования элитных частей и, в частности, практикой подготовки горных коммандос. Как известно, Турция уже сорок лет ведет в горной местности на юго-востоке страны вооруженную борьбу с курдским террором. Кроме того, турецкие коммандос участвуют в борьбе с международным терроризмом в Сирии, Ираке, Ливии…
Число этих подразделений неуклонно растет - в соответствии с задачами по обеспечению безопасности и особенностями географии страны, турецкая армия четыре года подряд последовательно сокращает количество пехотных частей, параллельно наращивая число подразделений коммандос и спецназа. Это не значит, что роль инфантерии, как вида сухопутных войск, сходит на нет. У пехоты есть свои боевые задачи, которые она должна решать. Но в географических условиях Турции (а они во многом похожи на условия Азербайджана) силы коммандос представляют гораздо большее значение, нежели пехотные войска. Не случайно, турецкие военные училища вот уже полвека готовят высококлассных солдат и офицеров боевых коммандос, отвечающих стандартам НАТО.
«Как известно, в Азербайджане существуют подразделения коммандос, которые проходили специальную подготовку не только в Турции, но и в военных центрах США и других стран, что говорит о многом, - отметил генерал Каравуз. – В настоящее время ваша страна обладает всеми необходимыми возможностями и ресурсами, чтобы в кратчайшие сроки еще больше усилить мощь своей армии, способной, как показала 44-дневная война, решать боевые задачи любого масштаба и уровня сложности».