Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 00:27

В результате освобождения территорий, десятилетиями находившихся под армянской оккупацией, Азербайджан вернул себе полный контроль над 280-километровой линией границы, пролегающей в горах. На кафедре геодезии и картографии БГУ haqqin.az рассказали, что граница эта тянется от берега реки Араз до Муровдагского горного хребта, а высота гор колеблется здесь в пределах от 1.000 до 3.500 метров над уровнем моря. Учитывая, что по ту сторону границы находятся территории Ирана и Армении, вопрос защиты южных рубежей Азербайджана имеет первостепенную важность. Особенно, если учесть, что речь идет о защите наших рубежей в экстремальных условиях высокогорной зоны со сложным рельефом местности, частыми снежными лавинами и температурой воздуха, опускающейся вплоть до минус 20 градусов.

Тем не менее, судя по сообщениям СМИ о том, что в турецком городе Испарта прошла торжественная церемония первого выпуска группы азербайджанских военнослужащих, успешно завершивших курс «Горных коммандос», в Генштабе армии Азербайджана все это учитывали заранее. «Первый выпуск горных коммандос – это шаг к еще большему усилению военной мощи Азербайджана, - сказал корреспонденту Нaqqin.az бывший военный атташе Турции в Азербайджане, бригадный генерал Юджел Каравуз. – Эти подразделения обучены выполнять особо сложные задания в экстремальных условиях местности, в любое время суток и при любой погоде. В процессе их подготовки оттачиваются приемы глубокой разведки и тайного проникновения в тыл врага с последующим уничтожением стратегических целей...» По словам Юджела Каравуза, в современной армии максимальную эффективность наземных войск обеспечивает сочетание подразделений мотопехоты, спецназа и коммандос, выполняющих специфические задачи. Что, кстати, четко продемонстрировал боевые действия армии Азербайджана во второй Карабахской войне, проявившие новые оперативно-тактические идеи и схемы. «После того, как от оккупации были освобождены значительные территории, - подчеркнул Каравуз, - Азербайджан с учетом угроз, исходящих от некоторых стран региона, продолжает укреплять боеспособность своей армии. До Карабахской войны у вашей страны было достаточно пехоты и спецназа, но не хватало подразделений горных коммандос, которых готовят в нескольких военных училищах Турции. Почему они так важны? Дело в том, что миссия отрядов специального назначения отличаются от целей коммандос. Спецназ, оснащенный приборами ночного видения, навыками выживания и специальным оружием, выполняет задачи по проникновению в тыл врага с воздуха, моря и суши, а также ведет боевые действия в обычных условиях. Блестящий пример оперативных действий азербайджанского спецназа - это взятие Гадрута и Шуши. Но изменившиеся в послевоенный период геополитические ситуации, а также появление новых государственных границ, потребовали от Азербайджана не сбавлять темпы и продолжать модернизацию армии, переоснащая её современным оружием и военной техникой, а также качественно повышая уровень подразделений. Именно так возникла идея создать несколько подразделений горных коммандос…».