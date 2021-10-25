Организация Hawk-Eye Innovations проинформировала Международную федерацию футбола (ФИФА) о том, что ее система автоматического определения офсайда готова к введению в эксплуатацию.

Ожидается, что данная технология будет задействована на Клубном чемпионате мира и на Чемпионате мира-2022 в Катаре. ФИФА намерена предоставить обновленную информацию о последних результатах разработки полуавтоматических офсайд-технологий на ближайшем заседании технических и футбольных комиссий Международного совета ФА (Ifab), сообщает The Times.

Работает данная система следующим образом: когда футболист попадает в положение вне игры, помощник судьи (VAR) получает мгновенный сигнал от компьютерной системы. Далее судья уже сам должен сделать вывод, стоит ли фиксировать офсайд, взяв в учет степень влияния игрока на соответсвующий эпизод в матче.

В этом сезоне компания проводила неживые испытания в Англии, используя систему отслеживания скелета, установленную на полях четырех стадионов.