До появления прививок от коронавируса с въезжающих в Азербайджан требовали в целях безопасности справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Однако после того, как началась глобальная вакцинация, правила существенно изменились – ныне в большинстве стран у въезжающих требуют предоставить либо COVID-паспорт (или сертификат о наличии иммунитета), либо официально заверенную справку о наличии отрицательного ПЦР-теста.

На фоне пандемии коронавируса Азербайджан, как и большинство стран в мире, установил ограничения на въезд. Мера, разумеется, необходимая – сдерживание распространения коронавируса является приоритетом для любого цивилизованного государства.

И, судя по всему, только в Азербайджане у въезжающих (в том числе, у граждан нашей страны, возвращающихся из-за рубежа), даже при наличии COVID-паспорта, продолжают требовать справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Логику тех, кто принял это странное решение, понять непросто. Как известно, смысл вакцинации - в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. На территории Азербайджана только лица, прошедшие вакцинацию или имеющие справку об иммунитете, имеют право посещать кафе, торговые центры, кинотеатры, спортзалы и прочие места массового скопления людей. То есть, как инструмент сдерживания эпидемии вакцинация в нашей стране признается эффективной. В отличие от эффективности обязательных ПЦР-тестов для возвращающихся в страну граждан, которую никто не измерял, а потому не может доказать, что она кардинально влияет на эпидемиологическую ситуацию в стране.

К слову, при наличии справки о вакцинации или иммунитете, в соседние Армению, Грузию и Турцию пускают без всяких ПЦР-тестов. Такие же правила (правда, только для своих граждан) установили и в России.

Безусловно, страховка в таком деле, как противостояние пандемии – дело правильное и нелишнее. В отличие от перестраховки, которая оборачивается для вакцинированных граждан Азербайджана сплошными неудобствами, вынуждая их платить лишние деньги за законное право вернуться из-за рубежа на Родину.