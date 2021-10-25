Бывший сотрудник МНБ Эльчин Алиев рассказал в суде, что впервые увидел Абдуллаева в начале января этого года на своем участке земли в Сабунчинском районе. Абдуллаев обвинил его в незаконном строительстве и вырубке деревьев, после чего начал снимать на видеокамеру строительные работы.

В числе жертв, у которых Ата Абдуллаев, выдававший себя за видеоблогера, вымогал деньги, был экс-сотрудник Министерства национальной безопасности (МНБ). Этот факт стал известен 26 октября, в ходе рассмотрения дела Абдуллаева в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

«Он сказал: «Или ты заплатишь мне 15 тысяч манатов, или я распространю эти видеокадры и настрою против тебя всю общественность», - рассказал Эльчин Алиев».

В конце февраля Алиев сообщил о шантаже Абдуллаева в свою службу МНБ (ныне – Служба Государственной Безопасности). Тот факт, что жалоба была подана спустя месяц после попытки вымогательства, Э.Алиев объяснил состоянием здоровья – до 16 февраля с небольшими перерывами он находился в больнице…

Другой пострадавший, Джамиль Бабаев, рассказал, что как-то вечером на автомобиль, стоявший перед его объектом, упало дерево, о чем он сразу сообщил в соответствующие госструктуры.

«Наутро приехали сотрудники из этих ведомств, с ними был Ата Абдуллаев, который потребовал у меня, чтобы «замять» историю, 7.000 манатов, - рассказал на суде Джамиль Бабаев. – Я отказался, и тогда он при всех заявил, что это я срубил дерево. У него был телефон, он снимал меня и кричал: «Смотрите, у этих людей есть деньги, и они делают все, что захотят!..» Потом на объект зачастили какие-то люди, меня стали таскать по разным инстанциям, где я должен был доказывать свою невиновность. Месяц мой объект вообще не работал. Даже представить трудно, сколько времени у меня ушло на все это…»

Оба потерпевших, которые выдвинули против Абдуллаева обвинения в вымогательстве, заявили, что ждут наказания шантажиста, меру которого определит суд.

Еще один пострадавший, Шахлар Гасанов, являющийся представителем исполнительной власти Апшеронского района по поселку Масазыр, сообщил в письме, что из-за болезни явиться в суд не может.

Ата Абдуллаев, имя которого фигурировало в целом ряде скандалов, был задержан сотрудниками ГСБ 12 марта нынешнего года. Ему предъявлено обвинение по статье 182 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы сроком до десяти лет.

Ранее Абдуллаев задерживался сотрудниками МНБ за онлайн-кражу и был приговорен к условному наказанию.