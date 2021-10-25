Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 01:16

Раскрывать творческий потенциал инвалидов, членов семей шехидов, других социально слабых и уязвимых групп населения важно не только с точки зрения поддержки их полноценной интеграции в жизнь общества. В значительной степени это должно обогатить и социально-культурную атмосферу нашей страны. Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, проекты, осуществляемые по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, служат важным подспорьем в реализации социальных проектов государства. Следствием одной из таких инициатив стало создание в Баку Центра инклюзивного развития и творчества DOST, в церемонии открытия которого приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь, Лейла Алиева.

Главная цель нового Центра, созданного по инициативе первой леди - выявлять и развивать творческий потенциал и таланты инвалидов всех групп, членов семей шехидов, а также социально слабых групп населения, создавая необходимые условия для их активного вовлечения в духовную и культурную жизнь общества. Следует отметить, что подобные проекты успешно реализуются в ряде стран Европейского Союза, в России, Беларуси, Грузии… Тем не менее, Центр инклюзивного развития и творчества DOST по-настоящему уникален. И дело не столько даже в масштабе проекта – усилиями Мехрибан Алиевой в Баку появился самый крупный на Южном Кавказе Центр культурного и эстетического развития социально слабых групп населения. Уникальность DOST заключается в его многопрофильности. Здесь гармонично объединены почти все сферы искусства, а также art-реабилитация, art-психотерапия, музыкальная терапия, драма-терапия, физиологическая и моральная реабилитация… Важно отметить еще одну особенность DOST: если в Европе инклюзивные школы существуют при финансовой поддержке частных компаний, отдельных филантропов и НПО, в Азербайджане новый Центр создан исключительно при поддержке государства.