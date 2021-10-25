Как работает новая социальная инициатива Мехрибан Алиевой наши подробности
Раскрывать творческий потенциал инвалидов, членов семей шехидов, других социально слабых и уязвимых групп населения важно не только с точки зрения поддержки их полноценной интеграции в жизнь общества. В значительной степени это должно обогатить и социально-культурную атмосферу нашей страны.
Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, проекты, осуществляемые по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, служат важным подспорьем в реализации социальных проектов государства.
Следствием одной из таких инициатив стало создание в Баку Центра инклюзивного развития и творчества DOST, в церемонии открытия которого приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь, Лейла Алиева.
Главная цель нового Центра, созданного по инициативе первой леди - выявлять и развивать творческий потенциал и таланты инвалидов всех групп, членов семей шехидов, а также социально слабых групп населения, создавая необходимые условия для их активного вовлечения в духовную и культурную жизнь общества.
Следует отметить, что подобные проекты успешно реализуются в ряде стран Европейского Союза, в России, Беларуси, Грузии…
Тем не менее, Центр инклюзивного развития и творчества DOST по-настоящему уникален. И дело не столько даже в масштабе проекта – усилиями Мехрибан Алиевой в Баку появился самый крупный на Южном Кавказе Центр культурного и эстетического развития социально слабых групп населения.
Уникальность DOST заключается в его многопрофильности. Здесь гармонично объединены почти все сферы искусства, а также art-реабилитация, art-психотерапия, музыкальная терапия, драма-терапия, физиологическая и моральная реабилитация…
Важно отметить еще одну особенность DOST: если в Европе инклюзивные школы существуют при финансовой поддержке частных компаний, отдельных филантропов и НПО, в Азербайджане новый Центр создан исключительно при поддержке государства.
Строительство Центра финансировал PAŞA Holding, а проектные работы обеспечила компания Cobalt Architecture and Design – еще одно подтверждение готовности частных структур участвовать в реализации важных проектах государства и поддерживать принцип социального партнерства.
В деятельности Центра, в котором примут участие 60 штатных работников, а также 20 волонтеров, сотрудничающих по принципу «Könüllü DOST», предполагается обучать и развивать профессиональные способности одновременно до ста человек в возрасте старше пяти лет.
DOST состоит из рассчитанной на 120 человек аудитории, девяти профессионально-творческих кабинетов, а также различных студий, библиотеки, административных помещений и столовой.
Список профессионально-творческих студий DOST выглядит так:
Комната звукозаписи и медиа - развитие вокальных способностей, запись аудиодисков и сольных альбомов, озвучивание видеороликов, документальных и художественных фильмов, дубляж телеспектаклей и т. д.
Студия флористики и ландшафта – обучение ландшафтному дизайну, изготовление натюрмортов из искусственных, высушенных и живых цветов, подбор цветочных композиций, дизайн и компоновка террариумов, растительных резервуаров и т.д.
Комната резьбы по дереву/металлу – обучение художественной резьбе по дереву, металлу, камню (ювелирное искусство, гравюры, офорты, чеканки, резьба по дереву, камню и кости).
Студия ковроделия и ткачества – обучение искусству азербайджанского ковроткачества, а также основам семи школ национального ковроделия.
Музыкальная студия – изучение традиций и искусства национальной музыки, преподавание вокала.
Студия керамики – обучение гончарному делу (изготовление и раскраска глиняных и керамических изделий, их украшение, декоративная скульптура).
Студия изобразительного искусства –обучение искусству рисования на полотне, стекле и плексигласе.
Комната танца – совместное обучение профессионалов и людей с физическими недостатками. В будущем предусмотрено создание профессионального инклюзивного танцевального коллектива. Планируются также мастер-классы, а также занятия с местными и иностранными хореографами.
Аудитория – используется как кинотеатр и место для подготовки инклюзивных телеспектаклей. При входе предусмотрен небольшой участок для размещения инвалидных колясок.
Библиотека – обширный подбор книг на азербайджанском и иностранных языках, всевозможные учебные пособия. Планируется создать уголок для книг со шрифтом Брайля.
В просторном Дворе Центра созданы условия для занятий на открытом воздухе - медитация, йога и другие упражнениями для физической и психологической реабилитации. Здесь также можно проводить выставки, ярмарки, занятия по флористике и ландшафтному дизайну, а также съемки инклюзивных телепередач с использование участка в качестве павильона.