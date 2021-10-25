Криптовалюта может стать заменой доллару, заявили в США

Американский сенатор Рэнд Пол считает, что криптовалюта может стать полноценной заменой доллару в качестве мировой резервной валюты, сообщает Newsweek.

Пол заявил, что национальная валюта США ничем не подкреплена, а рост цифровых валют поражает.

"Я задался вопросом, может ли криптовалюта действительно стать мировой резервной валютой на фоне того, что все больше людей теряют доверие к правительству", — сказал Пол.

"Я всегда был человеком, который считал, что наша валюта должна быть подкреплена чем-то действительно ценным, например, золотом, серебром или товарами, и всегда удивлялся, что криптовалюта тоже ничем не подкреплена", — добавил он.