Украинского адвоката Саакашвили не пустили в Грузию

Украинского адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили во вторник не пустили на территорию в Грузии. По прилету в аэропорт Тбилиси его сразу же отправили обратно в Киев, сообщает грузинский телеканал "Пирвели ТВ".

Ведущая новостей телеканала в прямом эфире разговаривала по телефону с неким мужчиной, который назвался адвокатом Саакашвили. Он заявил, что пограничники забрали у него паспорт и без объяснения причин вернули в самолет, направляющийся из Тбилиси в Киев.

Паспорт, при этом, передали командиру воздушного судна. Адвокат заявил, что намерен разобраться, почему с ним обошлись подобным образом.

Свою фамилию адвокат так и не назвал.

Экс-лидера Грузии задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти. По факту незаконного пересечения границы Грузии возбуждено уголовное дело.