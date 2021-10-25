Стало известно, кто будет новым послом США в Турции

Сенат США утвердил Джеффа Флэйка послом в Турции.

Бывший депутат-республиканец из Аризоны Флэйк сменит нынешнего посла США в Турции Дэвида Саттерфилда в ближайшем будущем, сообщает Анадолу.

Флэйк был ключевым союзником Байдена от республиканцев во время прошлогодней гонки в Белом доме и поддержал тогдашнего кандидата от Демократической партии.

Также Флэйк работал в Комитете Палаты представителей по иностранным делам и Комитете Сената по международным отношениям.