Стало известно, кто будет новым послом США в Турции
Сенат США утвердил Джеффа Флэйка послом в Турции.
Бывший депутат-республиканец из Аризоны Флэйк сменит нынешнего посла США в Турции Дэвида Саттерфилда в ближайшем будущем, сообщает Анадолу.
Флэйк был ключевым союзником Байдена от республиканцев во время прошлогодней гонки в Белом доме и поддержал тогдашнего кандидата от Демократической партии.
Также Флэйк работал в Комитете Палаты представителей по иностранным делам и Комитете Сената по международным отношениям.