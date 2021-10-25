В США назвали ударом по миру возможное присутствие "российских наемников" в Африке

США серьезно обеспокоены в связи с тем, что в Мали могут быть размещены российские наемники, заявила во вторник постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд по итогам визита в Мали и в Нигер на минувших выходных, передает "Интерфакс".

"Я выразила нашу серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что российские наемники могут быть размещены в Мали. Их присутствие может стать ударом по миру и безопасности в регионе и в африканском регионе Сахель", - говорится в заявлении дипломата, размещенном на странице представительства США при ООН. Это заявление американский дипломат сделала по итогам переговоров с президентом Нигера Мухаммедом Базумом.

"Любые действия российских наемников в регионе, вероятно, ухудшат ситуацию с безопасностью. Мы надеемся, что Нигер будет сотрудничать с нами для достижения нашей общей цели: противодействия терроризму, насилию и экстремизму", - отмечается в нем.

Сахель - обширный регион с населением около 100 млн человек, на территории которого расположены пять стран: Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

В начале октября французские военные заявляли, что не видят признаков присутствия российских частных военных компаний в Мали.

В последние месяцы руководители Западных стран выражают опасения в связи с сообщениями, согласно которым власти Мали могут договориться о размещении на своей территории наемников из ЧВК "Вагнер".