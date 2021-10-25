Джемаль Бустани, автор haqqin.az 03:35

Три недели подряд иностранные наблюдатели, затаив дыхание, ожидали разрешения кризиса, якобы возникшего в отношениях двух самых влиятельных людей Пакистана – премьера Имран Хана и начальника штаба пакистанской армии, генерала Кумара Баджва. И каких только версий за этот период не пришлось прочесть – голова кругом идет. Конспирология цвела раскидистой клюквой, договорились до того, что Пакистан ожидает военный переворот, но, как зачастую бывает, слухи о смерти альянса пакистанского премьера и армии, стабильно существующего уже несколько лет во благо страны, оказались сильно преувеличены.

А началось все с того, что генерал Баджва 6 октября опубликовал приказ, согласно которому Фаиз Хамид, генеральный директор Межведомственной разведки (ISI), назначен начальником регионального штаба армии в Пешаваре. А на его место назначен командир армейского корпуса в Карачи Надим Анджум. Тут нужно понимать, что у Кумара Баджва большие виды на Фаиза Хамида. Осенью 2022 года он уходит в отставку по выслуге лет, и видит в Хамиде своего преемника на посту начальника пакистанской армии. Но для этого Хамиду необходимо выслужить штабной ценз, для чего и Баджва и собрался отправить его в Пешавар. Но в том и дело, что Хамид нужен и Имран Хану. И не только потому, что у них сложились тесные дружеские отношения, а потому, что Фаиз Хамид на посту генерального директора ISI – человек на своем месте. Особенно – в связи с приходом талибов к власти в Афганистане. Нет в мире, и это безо всякого преувеличения, лучшего знатока движения Талибан, чем генерал-лейтенант Фаиз Хамид. И он первым заметил, что после прихода к власти среди сторонников Талибана в Афганистане продолжают усиливаться антипакистанские настроения. Настолько сильные, что можно уже с уверенностью говорить о стихийном формировании антипакистанского движения (АПД) внутри афганского Талибана. Основу которого составляют рядовые талибы и полевые командиры низшего звена, а также молодые религиозные активисты, позиционирующие себя как «талибы-патриоты», сторонники единого Афганистана.