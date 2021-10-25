Не угроза, а гроза для «Талибана» глава разведки Пакистана новый поворот
Три недели подряд иностранные наблюдатели, затаив дыхание, ожидали разрешения кризиса, якобы возникшего в отношениях двух самых влиятельных людей Пакистана – премьера Имран Хана и начальника штаба пакистанской армии, генерала Кумара Баджва. И каких только версий за этот период не пришлось прочесть – голова кругом идет.
Конспирология цвела раскидистой клюквой, договорились до того, что Пакистан ожидает военный переворот, но, как зачастую бывает, слухи о смерти альянса пакистанского премьера и армии, стабильно существующего уже несколько лет во благо страны, оказались сильно преувеличены.
А началось все с того, что генерал Баджва 6 октября опубликовал приказ, согласно которому Фаиз Хамид, генеральный директор Межведомственной разведки (ISI), назначен начальником регионального штаба армии в Пешаваре. А на его место назначен командир армейского корпуса в Карачи Надим Анджум.
Тут нужно понимать, что у Кумара Баджва большие виды на Фаиза Хамида. Осенью 2022 года он уходит в отставку по выслуге лет, и видит в Хамиде своего преемника на посту начальника пакистанской армии. Но для этого Хамиду необходимо выслужить штабной ценз, для чего и Баджва и собрался отправить его в Пешавар.
Но в том и дело, что Хамид нужен и Имран Хану. И не только потому, что у них сложились тесные дружеские отношения, а потому, что Фаиз Хамид на посту генерального директора ISI – человек на своем месте. Особенно – в связи с приходом талибов к власти в Афганистане.
Нет в мире, и это безо всякого преувеличения, лучшего знатока движения Талибан, чем генерал-лейтенант Фаиз Хамид. И он первым заметил, что после прихода к власти среди сторонников Талибана в Афганистане продолжают усиливаться антипакистанские настроения. Настолько сильные, что можно уже с уверенностью говорить о стихийном формировании антипакистанского движения (АПД) внутри афганского Талибана. Основу которого составляют рядовые талибы и полевые командиры низшего звена, а также молодые религиозные активисты, позиционирующие себя как «талибы-патриоты», сторонники единого Афганистана.
Они считают Пакистан и его Межведомственную разведку главным врагом Афганистана, прежде всего, нынешнего талибского. При этом обвиняют президента Ашрафа Гани и его ближайшее окружение в и работе на Исламабад. И продвигают в массы тезис о том, что «свержение режима Гани было победой патриотически настроенных талибов над предательской пропакистанской администрацией».
Все в их головах перевернуто, мышление полностью мифологизировано, да они и сами конструируют новые опасные мифы, утверждая, что последней войной афганского народа за независимость должна стать война против Пакистана, которую должен начать Кабул. А пока суть да дело – устанавливают тесные связи с пакистанскими талибами из движения Техрик-е Талибан Пакистан, ТТП, с которыми Исламабад ведет затяжную и кровавую войну.
Кто лучше генерал-лейтенанта Фаиза Хамида разберется с этой угрозой? Причем, на раннем этапе, пока АПД только формируется у него нет даже ярко выраженных лидеров? В том-то и дело, что предложенный Баджвой на пост начальника ISI Надим Анджум для этого явно слабоват – ни опыта, ни соответствующих связей в Афганистане.
И когда Имран Хан на днях сказал, что «между правительством и армией нет недоразумений, что произошли технические разногласия» - он был полностью прав. Генерал Баджва мыслит в данном вопросе на перспективу, премьеру же Имран Хану нужно решать вопросы здесь и сейчас.
Поэтому премьер и начальник штаба пакистанской армии в данном вопросе сумели договориться – к глубокому разочарованию недругов Пакистана, ожидавших углубления конфликта. Фаиз Хамид остался на своем посту – и теперь нам нужно ждать горячих новостей из лагеря афганских талибов.