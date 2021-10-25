Эрдоган подарил Алиеву и книгу

В третьей части размещены статьи о результатах победы в Карабах е как на региональном, так и на международном уровне.

Как сообщает «Анадолу», первая часть книги посвящена изучению исторических предпосылок войны, а во второй части представлены новости и фотографии АА, задокументировавшие 44-дневную войну.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник 26 октября подарил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву новую книгу агентства «Анадолу» о второй карабах ской войне.

Вступление к книге написал президент Реджеп Тайип Эрдоган, а предисловие к ней - председатель правления и генеральный директор АА Сердар Карагёз.

“Славная Победа в Карабахе - это символ гордости, который доказывает всему миру, что девиз Турции и Азербайджана “одна нация, два государства” актуален и в 21 веке", - написал президент Эрдоган во вступительном слове.

"27 сентября 2020 года турецкая нация и государство, задействовав все свои возможности, стали на стороне своих азербайджанских братьев и сестер перед лицом атак оккупационных сил Армении. Так будет и впредь”, - продолжил он.

Президент Турции также почтил память "всех мучеников, отдавших свои жизни за освобождение Карабаха и оккупированных азербайджанских земель" и пожелал скорейшего выздоровления получившим ранения ветеранам войны.

“Я еще раз поздравляю президента Азербайджана, моего брата Ильхама Алиева с военными, политическими и дипломатическими успехами, и искренне поздравляю азербайджанский народ с его достойной позицией“, - добавил он.