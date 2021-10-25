В японском городе Китакюсю стартовал 38-й по счету чемпионат мира по художественной гимнастике.

Таким образом, после двух упражнений у Арзу 43,950 балла, у Зохры – 42,550.

За упражнение с мячом Арзу Джалилова получила оценку 22,600 балла, а Зохра Агамирова – 21,150.

Турнир начался с индивидуальных выступлений. Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова и Арзу Джалилова стартовали с упражнений с обручем. Зохра получила оценку 21,400, а Арзу – 21,350 балла. Чуть позже наши гимнастки продемонстрируют выступления с мячом.

Также в индивидуальных соревнованиях Азербайджан представит Нармин Байрамова. Она вступит в борьбу завтра, когда пройдут соревнования с булавами и лентой.

Уже сегодня в Китакюсю определятся первые медалистки – вечером состоятся финалы с обручем и мячом. Завтра станут известны лучшие с булавами и лентой.

А 29 октября начнутся соревнования групповых команд, где Азербайджан представит коллектив в составе Зейнаб Гумматовой, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной.