Мэрия ударила по коррупции, засевшей на стенах архитектурного Баку
Как известно, в Баку по-прежнему есть немало проблем, связанных с сохранением историко-архитектурного лица города и бережным отношением к объектам культурного наследия азербайджанской столицы.
По мере того, как Баку раздвигает границы, превращаясь в ультрасовременный мегаполис с неповторимым архитектурным обликом, стремительными темпами растет сфера потребления горожан, а с ней и форменная экспансия коммерческой рекламы, которая хоть и является двигателем прогресса, но, в то же время, вызывает у бакинцев активное раздражение.
Зачастую рекламные щиты и растяжки наглухо перекрывают фронтоны красивейших городских зданий, под красочными щитами и плакатами, расписывающими достоинства нижнего белья или моющих средств, исчезают великолепные фасады исторических зданий, не говоря уже о материальном ущербе, который им наносят крепления постоянно меняющейся рекламной продукции.
Азербайджанские СМИ неоднократно писали о недопустимости незаконных, варварских случаев искажения исторического облика Баку. Ведь с точки зрения эстетики урбанизма, современная реклама должна улучшать и дополнять облик города, а не уродовать его. Что наглядно доказывают улица Пикадилли в Лондоне, Пляс Конкорд в Париже, или Таймс-сквер в Нью-Йорке…
Впрочем, очередь наконец дошла и до нас: в последние две недели сотрудники соответствующих структур Баку интенсивно демонтируют многочисленные рекламные щиты, постеры и растяжки, искажающие облик города. Казалось бы, очевидное и давно назревшее решение, которое можно только приветствовать.
Но не тут-то было!
Что называется, на дыбы встали боссы ряда рекламных фирм, запустившие в некоторых не особо разборчивых СМИ пропагандистскую кампанию по дискредитации действий городских властей. В частности, был растиражирован текст, в котором чиновников мэрии обвиняют в использовании административного ресурса и захвате «освободившихся» рекламных мест. Как стало известно haqqin.az из достоверных источников, освободившиеся места больше никогда не будут отданы под рекламу.
Осуществляемая в центре города плановая работа по демонтажу незаконных рекламных баннеров, уродующих облик азербайджанской столицы, проводится по инициативе мэрии вместе с Государственным рекламным агентством, которые взялись, наконец, за освобождение города от назойливой и вездесущей рекламы.
И борьба с новым беспределом местного чиновничества, который некогда олицетворялся в общественном сознании с коррупцией и вседозволенностью, с одобрением встречена бакинской общественностью. Борьба за историческое наследие и уникальный архитектурный облик города трактуется некоторыми силами, как вызов предпринимательскому классу. Но нужно отличать предпринимательский класс от тех, кто зарабатывает на уродовании облика Баку. Городские власти и вовсе должны подать в суд и потребовать компенсацию за порчу фасадов со стороны предпринимателей.
Общественность города, как и пользователи социальных сетей охарактеризовали действия мэрии «…хоть и запоздалыми, но абсолютно правильными».