Мэрия ударила по коррупции, засевшей на стенах архитектурного Баку

Ильгар Гусейнов, собкор 09:41

Как известно, в Баку по-прежнему есть немало проблем, связанных с сохранением историко-архитектурного лица города и бережным отношением к объектам культурного наследия азербайджанской столицы. По мере того, как Баку раздвигает границы, превращаясь в ультрасовременный мегаполис с неповторимым архитектурным обликом, стремительными темпами растет сфера потребления горожан, а с ней и форменная экспансия коммерческой рекламы, которая хоть и является двигателем прогресса, но, в то же время, вызывает у бакинцев активное раздражение.

Зачастую рекламные щиты и растяжки наглухо перекрывают фронтоны красивейших городских зданий, под красочными щитами и плакатами, расписывающими достоинства нижнего белья или моющих средств, исчезают великолепные фасады исторических зданий, не говоря уже о материальном ущербе, который им наносят крепления постоянно меняющейся рекламной продукции. Азербайджанские СМИ неоднократно писали о недопустимости незаконных, варварских случаев искажения исторического облика Баку. Ведь с точки зрения эстетики урбанизма, современная реклама должна улучшать и дополнять облик города, а не уродовать его. Что наглядно доказывают улица Пикадилли в Лондоне, Пляс Конкорд в Париже, или Таймс-сквер в Нью-Йорке… Впрочем, очередь наконец дошла и до нас: в последние две недели сотрудники соответствующих структур Баку интенсивно демонтируют многочисленные рекламные щиты, постеры и растяжки, искажающие облик города. Казалось бы, очевидное и давно назревшее решение, которое можно только приветствовать. Но не тут-то было!