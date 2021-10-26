Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов уверен в развитии и укреплении партнерских отношений с Турцией. Об этом З.Гасанов сказал во время встречи в Зангилане со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, которая состоялась в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, сообщает пресс-служба военного ведомства Азербайджана.

Согласно сообщению, Гасанов поблагодарил за моральную поддержку, оказанную Турцией во время Отечественной войны, а также выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении партнерства, основанного на взаимном доверии и поддержке.

Х.Акар в свою очередь подчеркнул важность такой исторической встречи, отметив, что стратегический союз основан на дружбе и братских отношениях.

На встрече также были обсуждены перспективы развития взаимодействия в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.