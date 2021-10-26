Премьера Судана отпустили домой, но за ним следят

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук, задержанный в ходе госпереворота в стране, был переведен военными к себе домой, передает AFP сообщение офиса премьер-министра. Он отмечает, что премьер продолжает находиться под пристальной слежкой.

Хамдука вернули в резиденцию вместе с его супругой. По сообщению офиса премьера, «несколько министров и политических лидеров остаются арестованными, их местоположение неизвестно».

За освобождение Абдаллы Хамдука выступал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, а международная «тройка» по Судану (США, Великобритания, Норвегия) призывала освободить все гражданское руководство.

Абдалла Хамдук со своей женой находится в районе Кафури в Хартуме, сообщает Associated Press со ссылкой на источник среди военных. По его словам, они находятся под строгой охраной.

В ходе переворота в Судане, случившегося в ночь с 24 на 25 октября, военные арестовали членов гражданского правительства. Глава Суверенного совета генерал Абдель-Фаттах аль-Бурхан распустил правительство и объявил о введении в стране чрезвычайного положения.