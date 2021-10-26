Впервые в истории: в Саудовской Аравии приземлился самолет из Израиля

В столичном аэропорту Саудовской Аравии «Король Халид» в Эр-Рияде приземлился частный израильский реактивный самолет. Это первый случай в истории, когда Саудовская Аравия принимает израильское воздушное судно, передают израильские СМИ.

Сообщается, что посадка израильского самолета произошла всего через сутки после того, как в аэропорту «Бен-Гурион» приземлился вылетевший из Эр-Рияда Boeing-737 авиакомпании Royal Jet, которая принадлежит ОАЭ.