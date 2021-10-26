Впервые в истории: в Саудовской Аравии приземлился самолет из Израиля
В столичном аэропорту Саудовской Аравии «Король Халид» в Эр-Рияде приземлился частный израильский реактивный самолет. Это первый случай в истории, когда Саудовская Аравия принимает израильское воздушное судно, передают израильские СМИ.
Сообщается, что посадка израильского самолета произошла всего через сутки после того, как в аэропорту «Бен-Гурион» приземлился вылетевший из Эр-Рияда Boeing-737 авиакомпании Royal Jet, которая принадлежит ОАЭ.
Поскольку между Израилем и Саудовской Аравией не совершается коммерческих рейсов, ввиду отсутствия дипломатических отношений, посадка израильского самолета является важной вехой во взаимоотношениях двух стран. Данное событие уже считают очередным «бонусом» от соглашений Авраама, которые Израиль заключил с умеренными арабскими режимами.
Напомним, еще в сентябре 2020 года Саудовская Аравия открыла свое воздушное пространство для израильских самолетов. До этого на пути в Юго-восточную Азию они вынуждены были следовать по длинному, извилистому маршруту в обход Аравийского полуострова, что добавляло 2 часа ко времени пути и делало израильские авиакомпании неконкурентноспособными на азиатском направлении.