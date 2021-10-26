«Азерэнержи» о причинах акции ветеранов войны в Баку

Накануне пресс-служба ОАО «Азерэнержи» распространила сообщение о попытке группы ветеранов войны перекрыть движение на проспекте Зии Буниятова в Баку. В сообщении отмечалось, что данные лица пытались осуществить незаконное строительство в охранной зоне высоковольтной воздушной линии электропередач, находящейся на балансе ОАО. Это и стало причиной недовольства. «Азерэнержи» также предоставило фотографии с территории, где проводилось незаконное строительство.

В сообщении говорится: «Сегодня (26 октября - ред.) группа людей заблокировала движение на проспекте Зии Буниятова, заявив о том, что якобы «Азерэнержи» оказывает на них давление с тем, чтобы они покинули принадлежащую им территорию.

Хотели бы сообщить, что данный участок является охранной зоной воздушной линии электропередач напряжением в 110 кВ, находящейся на балансе Бакинской электросети ОАО «Азерэнержи». Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана №103 от 10.06.2005, занятие гражданами охранных зон высоковольтных воздушных линий является нарушением закона и влечет за собой уголовную ответственность.

На данной территории в разное время и по разным причинам происходили несколько пожаров, замыкания, тысячи абонентов оставались без электричества. В последние годы из-за халатности ряда ведомств территория была незаконно занята определенными лицами без соответствующих документов, что приводило к серьезным трудностям с ликвидацией аварий на линиях. Поэтому в начале сентября этого года территория была очищена от объектов нелегальной торговли.