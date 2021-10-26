Азербайджан выделит на оборону 4,5 миллиарда долларов

Расходы государственного бюджета Азербайджана на оборону и безопасность в 2022 году, как ожидается, составят 4.489 миллиарда манатов. Об этом говорится в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год", опубликованном в официальной печати.

Доходы госбюджета Азербайджана в 2022 году, по официальным прогнозам, составят порядка 26,82 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 5,4 процента. Расходы госбюджета запланированы на уровне 29,89 миллиарда манатов, это на 4,7 процента больше, чем в нынешнем году.