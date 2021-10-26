Об это заявили в канцелярии премьер-министра страны Нафтали Беннета, который несколько дней назад посетил Россию с официальным визитом и встретился с Владимиром Путиным.

Ранее Беннет заявлял, что Израиль примет только путешественников с вакцинами, одобренными Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, Европейским агентством по лекарственным средствам или Всемирной Организацией Здравоохранения.

Примечательно, что «Спутник V» не одобрен ни одним из этих органов.