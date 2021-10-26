Икрам Нур, автор haqqin.az 10:39

Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что США требуют от Ирана немедленно возобновить переговоры о восстановлении ядерной сделки и предупреждают, что «окно» для дипломатического решения проблемы постепенно закрывается. Иран установил новый рекорд. Ему удалось сплотить всех. К сожалению – против себя. Его неприкрытый саботаж продолжения ядерных переговоров в Вене вызывает негативную реакцию. И ладно бы у Запада, там у Тегерана друзей нет – но ведь и Россия, и Китай не скрывают своего раздражения.

«Слов в Тегеране не понимают, призывы воспринимают как слабость и еще больше торгуются», - решили на Западе. – «А потому – вот вам и меры принуждения, недвусмысленные намеки на то, что мы имеем возможность принудить вас к диалогу». Сначала через израильское издание Times of Israel «по секрету всему свету» слили информацию о том, что ВВС еврейского государства начали планировать удары по ядерным объектам Ирана. Как сообщается, подготовка к серии операций начнется в 2022 году, для миссии будет выделено отдельное финансирование и составлен план тренировок летчиков, а правительство Израиля готово выделить миллиарды шекелей. Затем глава британского дипломатического ведомства Лиз Трасс предупредила Тегеран, что в случае отказа от переговоров, «будут приняты серьезные меры», причем – не только новые санкции. И вот вчера вечером в Иране вышла из строя электронная система продажи бензина по квотам. Появились сведения, что отдельные заправки в Тегеране остановили свою работу. А иранские власти уже подтвердили, что причиной произошедшего стала кибератака.

И это уже крайне серьезно, поскольку бензин в Иране – не просто бензин. Напомню, что именно он стал причиной самых ожесточенных протестов в истории современного Ирана в ноябре 2019 года. Тогда власти одномоментно увеличили стоимость на топливо в три раза – с 10 тысяч риалов до 30-ти (на тот момент примерно с 8 центов США до 25 центов). А в итоге неделю бедные слои по всей стране бушевали. Весело пылали полицейские участки, на улицах городов горели шины, а в столкновениях с силами правопорядка погибло, по официальным данным, 230 человек. Чтобы сгладить проблему подорожания бензина, в Иране была введена система продажи топлива по льготным квотам, на которые имеют право все жители страны. Для реализации этой программы необходимо получить топливную карту, которая дает право покупать ежемесячно покупать 60 литров бензина по цене 15 тысяч риалов за литр (сегодня около 0,05 доллара США). Без этой электронной топливной карты стоимость бензина составляет 30 тысяч риалов (около 0,1 доллара). Те, кто планировал эту кибератаку рассчитали все филигранно – по топливным картам со вчерашнего вечера купить дешевый бензин нельзя, а дорогой, который по 30 тысяч риалов за литр – сколько угодно. Со стороны, цены, конечно, смешные – но иранцы считают, что приобретать топливо по субсидированным ценам – их неотъемлемое право. И к покушению на него относятся крайне болезненно, вплоть до готовности выйти на улицу. Представляете, если эти сбои будут происходить постоянно? А ведь так и выйдет, лазейка-то в системе найдена… Тегеран еще рассчитывал полавировать и поторговаться, надеясь на поддержку Китая. Но на днях выяснилось, что в Пекине тоже не в восторге от его саботажа ядерных переговоров, а потому китайские власти тоже стали иранцев подталкивать к возвращению в Вену.