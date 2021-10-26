Сколько потратит Азербайджан на медицину и образование

Обнародованы объемы расходов на обязательное медицинское страхование и образование, предусмотренные на следующий год. Это отражено в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год".

Согласно проекту, на расходы на образование выделено 3 884 325 660,0 манатов, а на финансирование расходов по обязательному медицинскому страхованию населения за счет средств государственного бюджета и ряда государственных программ и мероприятий в сфере здравоохранения, будет выделено 1 125 674 629,0 манат.