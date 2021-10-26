По данным крупнейшей на Кавказе металлургической компании – Baku Steel Company, несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса, за последние девять месяцев 2021 года компания добилась значительных успехов в ряде сфер. Эти успехи отражаются и в ее производственных и финансовых показателях.

В январе-сентябре 2021 года расширившая свою деятельность BSC показала значительный рост как производства, так и продаж продукции в сравнении с соответствующим периодом 2020 года. Так, производство стали увеличилось на 15%, арматуры – на 4%, стальной проволоки – на 40% и труб – на 14%.

За отчетный период доходы от продаж возросли на 54% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, в январе-сентябре 2020 года доходы от продаж составили 134 499 671 манат (без НДС), а в соответствующем периоде 2021 года - 206 662 362 маната (без НДС).