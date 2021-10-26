Секретарь Верховного совета Ирана по киберпространству Абольхассан Фирузабади подтвердил, что причиной сбоев в системе работы автозаправок стала кибератака.

“Атака была настолько массированной, что нарушила работу всех 4 300 автозаправок страны. Возможно, что это нападение было осуществлено из-за рубежа”, - сказал он в интервью телеканалу Press TV.

Также он заявил, что атака была нейтрализована, однако вернуться к нормальной работе автозаправок удастся только 28 октября.