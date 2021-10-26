Иран восстановил работу автозаправок и подтвердил кибератаку обновлено
Секретарь Верховного совета Ирана по киберпространству Абольхассан Фирузабади подтвердил, что причиной сбоев в системе работы автозаправок стала кибератака.
“Атака была настолько массированной, что нарушила работу всех 4 300 автозаправок страны. Возможно, что это нападение было осуществлено из-за рубежа”, - сказал он в интервью телеканалу Press TV.
Также он заявил, что атака была нейтрализована, однако вернуться к нормальной работе автозаправок удастся только 28 октября.
* * * 11:56
Руководитель Национальной компании по переработке и распределению нефтепродуктов Ирана Джалил Салари сообщил, что страна восстановила работу почти 80% автозаправок по всей стране после масштабной кибератаки накануне, передает IRNA.
По его словам, около 300 групп специалистов продолжают работать над полным восстановлением системы.
“Если все восстановится без проблем, то завтра мы проанализируем и подведем итоги произошедшего”, - заявил Салари.
Отметим, что 26 октября по всему Ирану прекратились продажи топлива на заправочных станциях по государственным смарт-картам.
Позднее, государственная телерадиовещательная корпорация страны IRIB заявило, что причиной сбоя работы стала масштабная кибератака.