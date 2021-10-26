Врачи в Мингячевире ответят за фальшивые COVID-паспорта

В прокуратуре Мингячевира возбуждено уголовное дело в отношении юридического лица «Мингячевирская городская больница» в связи с выявленными фактами выдачи гражданам поддельных COVID паспортов.

Как сообщили в прокуратуре города, в результате проведенных следственных мероприятий, сотрудниками прокуратуры были установлены обоснованные подозрения в составлении должностными лицами указанной больницы поддельных документов о проведении вакцинации против COVID-19.

В связи с этим, прокуратурой города Мингячевир возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса. Продолжаются интенсивные следственные действия с целью выявления лиц, причастных к совершению вышеуказанных преступных действий.