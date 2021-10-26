"Погиб за шаурму": азербайджанец не стерпел выходки пьяного дебошира

Продавца шаурмы, подозреваемого в убийстве человека на ул. Ленина в Ростове-на-Дону, задержали под Таганрогом возле самой границы с Украиной. Задержанный – гражданин Азербайджана – намеревался спрятаться в сопредельном государстве, передает panram.ru.

Подозреваемый скрылся на машине своего знакомого. Машину вычислили и задержали владельца, а после был схвачен и сам подозреваемый. Уголовные дела возбуждены в отношении обоих.

Стали известны подробности убийства. Убит был пьяный молодой человек, который стал требовать накормить его шаурмой бесплатно, а после отказа принялся дебоширить и бить стекла. В итоге продавец взялся за нож и зарезал пьяного дебошира.