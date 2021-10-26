Пакистан высоко оценил позицию Ирана в регионе

Министр иностранных дел Пакистана Махмуд Куреши во время встречи с президентом Ирана Ибрагимом Раиси заявил, что связи между двумя странами имеют общие исторические, религиозные и географические ценности, говорится в пресс-релизе МИД Пакистана.

Куреши также высоко оценил позицию Ирана в регионе и поблагодарил за поддержку мусульман Кашмира.

В ходе встречи глава ведомства проинформировал Раиси о взглядах официального Исламабада на последние события в Афганистане и призвал помочь международное сообщество афганскому народу.

В конце сообщения говорится, что Куреши передал Ибрагиму Раиси приглашение премьер-министра Имран Хана посетить с официальным визитом Пакистан.