Более десяти стран готовы отменить признание Косово

«Более чем 10 стран мира готовы отозвать свое признание Косово», – заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, сообщает газета Vecernje novosti.

По словам министра, в настоящий момент действует мораторий, согласно которому Белград не лоббирует отзыв признания Косово, а Приштина замораживает свои усилия по вступлению в международные организации.

"Мы не будем делать первый шаг, потому что нас провозгласят провокаторами. Мы были готовы выполнять мораторий, согласованный в Вашингтонском соглашении, но в Приштине нет доброй воли уважать какие бы то ни было соглашения", – сказал Селакович.