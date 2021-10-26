Более десяти стран готовы отменить признание Косово
«Более чем 10 стран мира готовы отозвать свое признание Косово», – заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, сообщает газета Vecernje novosti.
По словам министра, в настоящий момент действует мораторий, согласно которому Белград не лоббирует отзыв признания Косово, а Приштина замораживает свои усилия по вступлению в международные организации.
"Мы не будем делать первый шаг, потому что нас провозгласят провокаторами. Мы были готовы выполнять мораторий, согласованный в Вашингтонском соглашении, но в Приштине нет доброй воли уважать какие бы то ни было соглашения", – сказал Селакович.
Министр отметил, что политика «выкручивания рук» Сербии по вопросу Косово не имеет перспектив. Сербия продолжит заниматься укреплением связей в Балканском регионе и выступать "столпом стабильности и локомотивом экономического развития" Балкан.
Напомним, Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласили независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытаются вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств – членов Евросоюза.