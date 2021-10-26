«Азеригаз» выслушает проблемы предпринимателей из Сиязани
Акция «Открытый микрофон» Производственного объединения «Азеригаз» на этот раз пройдет в Сиязанском районе.
В пресс-службе ПО haqqin.az сказали, что на мероприятии, которое пройдет на улице Хатаи, руководство «Азеригаз» ответит на все интересующие предпринимателей вопросы. «Передвижная приемная» будет к услугам предпринимателей 28 октября с 11:00 до 13:00. Любые предложения и проблемы будут обсуждены на месте, по ним примут соответствующие решения.