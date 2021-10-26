Громкое убийство банкира и его семьи в Москве: разыскивается машина азербайджанца

Камеры наружного наблюдения зафиксировали как автомобиль скрылся с места убийства семьи Яхонтова на Мосфильмовской улице в Москве. Тела банкира, его жены и сына были найдены в квартире вчера днем, но преступление, скорее всего, было совершено накануне вечером. Источник “Московского комсомольца” сообщает, что машина записана на 38-летнего уроженца Азербайджана, в последнее время проживавшего в Мытищах. Также есть данные, что мужчина подозревался в нападении на сотрудника полиции. Возможно, машина была заложена в банке и сменила нескольких владельцев.

В связи с убийством банкира Михаила Яхонтова, его жены и 8-летнего сына в Москве разыскивается автомобиль “Hyundai Solaris”, принадлежащий гражданину Азербайджана.

Напомним, что накануне полиция обнаружила тела топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, его жены и 8-летнего сына в Москве. Взрослые погибли от ножевых ранений, а ребенок – от перелома шейных позвонков.

Основной версией убийства считается криминальное прошлое Яхонтова. В 2019 году он был осужден за махинации, связанные с хищениями в банке. Топ-менеджер был заместителем управляющего московским офисом и вместе с подельником вывел из кредитного учреждения за рубеж более 600 миллионов рублей.

При этом есть версия, что мужчину зарезали из-за долгов. Яхонтов якобы задолжал более 8 млрд рублей.