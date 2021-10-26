Все больше россиян умирают от коронавируса

В России согласно данным оперативного штаба за минувшие сутки зарегистрировано 36 582 случая заражения COVID-19, зафиксировано 1 123 летальных исхода – что является рекордным показателем с начала пандемии.

Между тем в стране второй день подряд наблюдается относительное снижение суточной заболеваемости: накануне в России выявлено 36 446 случаев заражения.

Всего с момента начала пандемии в стране зарегистрировано 8 352 601 случай заражения, из больниц были выписаны 7 242 735 пациентов.

Москва по-прежнему остается лидером по числу заражений и смертей.