Эрдоган обсудит с Байденом непроданные F-35

Главной темой предстоящих переговоров президентов Турции и США в Глазго станет ситуация с истребителями пятого поколения F-35. Об этом Реджеп Тайип Эрдоган заявил турецким журналистам в самолете, возвращаясь из Азербайджана.

"Похоже, что повестка дня в Риме и Глазго изменилась. Скорее всего, наша встреча пройдет не в Риме, а в Глазго. И на ней, конечно, самой важной темой станет ситуация с F-35", – подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции напомнил, что Анкара заплатила за американские истребители $1,4 млрд. "Что касается этого платежа, то нам придется обсудить, что с этим делать. Какой будет план по погашению этой суммы со стороны США", – добавил турецкий лидер.

США, пытаясь оказать давление на Турцию после приобретения ей у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, в 2019 году отказались поставлять в эту страну самолеты пятого поколения F-35.