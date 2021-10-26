"Клуб любителей песен Цоя" признан экстремистским в Беларуси

Министерство внутренних дел Белоруссии расширило список Telegram-каналов и чатов, признанных “экстремистскими”, включив в него популярные сообщества "Мая краiна Беларусь" и чат "Я выхожу/МКБ", говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что в перечень экстремистских организаций МВД также были включены интернет-ресурсы "Рабочы Рух/Расширенный круглый стол", "dze.chat", "Буслы ляцяць" и "Буслы ляцяць Chat", "Дружины народной самообороны - ДНС", "Кибер-партизаны", "Ждановiчы cёння" и "Ждановичи 2020 - клуб любителей песен Цоя".

В МВД отметили, что действия организаторов, создателей, руководителей, а также иных участников этих формирований, признанных в стране экстремистскими, вне зависимости от их гражданства являются уголовным преступлением. Максимальная ответственность, предусмотренная за данное преступление, составляет семь лет лишения свободы.