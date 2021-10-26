Эрдоган заявил, что обсудил с Ильхамом Алиевым вопрос Ирана

«Надеюсь, что Тегеран будет действовать здравомысляще и проблем в отношениях между Ираном и Азербайджаном не будет». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя напряженность в отношениях между Ираном и Азербайджаном и недовольство иранской стороны связями Баку и Тель-Авива.

«Мы обсудили с Ильхамом Алиевым этот вопрос. Президент Азербайджана не отступает от своей решительной позиции. Он заверил, что отношения с Израилем не отличаются от связей Азербайджана с другими странами, и так будет и далее. Страны не вправе оказывать давление друг на друга в вопросе механизма принятия решений. Надеюсь, Тегеран будет действовать здравомысляще и проблем в отношениях между Ираном и Азербайджаном не будет», – отметил лидер Турции.