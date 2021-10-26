Эрдоган обрадовался успехам Азербайджана

Anadolu сообщает, что Эрдоган дал высокую оценку усилиям Азербайджана по восстановлению деоккупированных территорий: «Мы, Турция, гордимся вкладом в реализацию этих проектов в Азербайджане. Благодарю всех, кто участвует в восстановлении регионов Азербайджана», - сказал Эрдоган.

Глава Турции напомнил, что международный аэропорт Физули был построен за рекордно короткий срок в 8 месяцев, благодаря чему был сформирован критически важный коридор для нужд гражданской авиации. Он подчеркнул, что новый аэропорт в Физули представляет значимость для всего Кавказа.

Турецкий лидер привлек внимание к современным методам и технологиям, применяемым при реализации проектов на освобожденных землях Азербайджана: «Уверен, что освобожденные территории Азербайджана в самом скором времени станут примером современного производства и развития для всего региона. Наши компании и структуры работают бок о бок с братьями в Азербайджане», - сказал Эрдоган, добавив, что только в строительстве аэропорта в Физули участвовали 12 турецких компаний.

При этом продолжается строительство еще двух воздушных гаваней, которые планируется сдать в течение года.