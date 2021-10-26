Лавров призывает соседей Афганистана не допустить НАТО на свою территорию

«Россия призывает соседей Афганистана не допустить военного присутствия сил США и НАТО на своей территории», – заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам министра, США и НАТО планируют переместиться в соседние с Афганистаном страны после ухода из страны.

Напомним, 27 октября в Тегеране проходит встреча стран-соседей Афганистана, в которой принимают участие представители России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.