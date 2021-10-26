Израиль заявил, что Иран усиливает ПВО Сирии, Ирака и Ливана

Иран пытается усилить противовоздушную оборону Сирии, Ирака и Ливана, передает Haaretz со ссылкой на представителей службы безопасности Израиля.

Сообщается, что Иран в предыдущие месяцы доставил в эти страны свои ракетные батареи класса “земля-воздух”, чтобы вывести из строя военные самолеты Израиля.

Также в службе безопасности отметили, что ракеты, выпущенные по израильским самолетам в Сирии, были созданы иранскими инженерами.

По данным источника, противовоздушные технологии официального Тегерана значительно увеличили военный потенциал этих стран для борьбы с Израилем.