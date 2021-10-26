«Чтобы было также, как сейчас, или лучше», - отвечали шедшие на избирательные участки узбекистанцы, когда их спрашивали о том, чего они ждут от будущего президента страны. И эта фраза из многочисленных отчетов о выборах просто врезалась в ум и дала очень многое к пониманию того, что произошло в Узбекистане в минувшее воскресенье.

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с результатом 80,1% голосов выиграл выборы главы государства, при явке 80,4% от общего числа зарегистрированных избирателей. Отсчет его второго срока начнется после принесения им присяги на совместном заседании палат Олий Мажлиса (парламента Узбекистана), что должно произойти не позднее двух месяцев со дня объявления ЦИК результатов выборов президента.

И пусть кидает в меня тапками либеральствующая публика, пусть тычут они в отчет делегации наблюдателей Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, где черным по белому написано: «Несмотря на недавние долгожданные реформы, отсутствие истинного плюрализма и значимого взаимодействия кандидатов между собой и с гражданами означает, что президентские выборы в Узбекистане не были подлинно конкурентными, а в день выборов наблюдались существенные процессуальные нарушения» - буду стоять на своем: итоги выборов являются подлинным волеизъявлением народа Узбекистана, а победа Шавката Мирзиёева – убедительной и заслуженной.

На выборах 2016 года при явке 87,83% он набрал 88,61 процент голосов. Представляю, как чесались руки у ретивых чиновников сохранить и даже улучшить на нынешних выборах этот результат, чтобы отчитаться о всенародной любви к президенту Узбекистана – но не вышло. В первую очередь потому, что на нынешних выборах избиратели чувствовали себя гораздо свободнее. А значит усилия Шавката Мирзиёева по демократизации общества не пропали даром. И были не так уж и декоративны, как это пытались нам представить критики Ташкента.

Да и второй результат, пусть и с большим отрывом, 6,6%, Максуды Ворисовой, заместителя главы политсовета Народно-демократической партии Узбекистана, о многом говорит. Впервые избиратель поверил в то, что женщина в их стране может быть главой государства – и голосовал за это. Тезис об «освобожденных женщинах Востока» в консервативном Узбекистане начал пробиваться сквозь знойный ташкентский асфальт, и на ближайших парламентских и муниципальных выборах мы увидим еще более поразительные для Узбекистана результаты женщин-кандидатов.

Шавкат Мирзиёев идет сейчас по тонкому льду. С одной стороны – вводить демократию по западным лекалам в Узбекистане – это разнести страну в клочья, плавали – знаем. С другой – не проводить преобразования означает «заморозить» Узбекистан, лишить его перспектив в XXI веке и остаться на обочине исторического развития, где одно занятие – с тоской и злобой наблюдать, как мимо пролетают красивые международные экспрессы, где играет музыка и танцуют красиво одетые люди.