Пекин призвал все государства соблюдать принцип "одного Китая" на практике

Официальный представитель Госсовета КНР Ма Сяогуан, комментируя недавние поездки главы тайваньского внешнеполитического ведомства У Чжаосе в Словакию и Чехию, заявил о том, что Пекин не приемлет каких-либо официальных контактов других государств с Тайванем, предает ТАСС.

"Мы против любых контактов с тайваньским районом Китая официальных лиц стран, имеющих дипломатические отношения с КНР", - напомнил Ма Сяогуан.

Представитель Госсовета призвал заинтересованные страны соответствовать принципу «одного Китая» и придерживаться единства слов и действий в этом вопросе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.